شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لتنفيذ 8868 مشروعًا تنمويًا خلال مبادرة حياة كريمة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، من جهودها لتنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية بمراكز وقرى المحافظة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتستهدف مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم.

كما تستهدف المبادرة تحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تُولى إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مشددة على المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى " دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون " بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، بمساحة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن هناك متابعة مستمرة للانتهاء من الأعمال الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة ومنها :

بمركز أبو المطامير :-- مجمع خدمات الناصر.- المجمع الطبى الشامل بالقاهر.- مكتبة زاوية صقر.- سوق الخضار بقرية أبو بكر الصديق.- محطة الصرف الصحى بقرية طه حسين.- وحدة طب الأسرة بجناكليس.- نقطة إطفاء الشجاعة.- المجمع الزراعى بقرية أبو العطا.- مدرسة سكينة حلوجى.- وحدة طب الأسرة بثروت.- الوحدة الصحية بالمنشاوى.- مكتب بريد زاوية صقر.- نقطة إطفاء ومجمع الخدمات الزراعية بالنجيلى .وفى مركز دمنهور :-

- مجمع الخدمات و والصرف الصحى بسنهور.

- عمارات سكن كريم و الصرف الصحى بزاوية غزال.

