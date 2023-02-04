شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" توجه بتيسير إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بتيسير استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين من خلال المكاتب التموينية، وذلك لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وهم: مستحقو معاش تكافل وكرامة وحاملى كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعى وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ان يتم ارسالها أسبوعيا الى ديوان عام الوزارة حيث سيتم مراجعة بيانات الطلبات مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها.

وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية الى ديوان عام وزارة التموين.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزوجة" يحق لها إضافة 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد آخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.