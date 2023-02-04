شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 6 درجات ببعض المناطق.. اعرف درجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
السبت 4 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 06 درجة
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة
الأحد 5 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 10 درجة
الاثنين 6 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 05 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجة
الثلاثاء 7 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 05 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة
الأربعاء 8 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 04 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة