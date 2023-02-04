شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 6 درجات ببعض المناطق.. اعرف درجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023 ، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء و حنوب الصعيد ، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد وتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين .

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023 كما يلى :

السبت 4 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 06 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة

الأحد 5 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 10 درجة

الاثنين 6 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجة

الثلاثاء 7 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة

الأربعاء 8 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 04 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة