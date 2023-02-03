شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يقرر تسعير السلع بالدولار بدءًا من الأسبوع المقبل وسعر الصرف لا سقف له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام إن قرار تسعير السلع الأساسية والغذائية بالدولار سيصدر بعد الاجتماع الذي سيعقده مع الاتحاد العمالى العام يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتخذ هذا القرار من دون دعم السلطة التشريعية.