شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تذهب لمعرض الكتاب بسهولة من أى مكان بالقاهرة الكبرى؟ والان مع تفاصيل الخبر
خطوط "خدمة معرض الكتاب" على النحو التالى:
** الخط رقم (1) عبد المنعم رياض – عدد 10 سيارات (عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية – جامعة الازهر – محور المشير معرض الكتاب)
* الخط رقم (2) دوران شبرا – عدد 10 سيارات (دوران شبرا- شارع شبرا – احمد حلمي- شارع رمسيس – عباسية – نادي السكة - جامعة الازهر – محور المشير معرض الكتاب)
* الخط رقم (3) النزهة الجديدة – عدد 8 سيارات(النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والامل – معرض الكتاب)
* الخط رقم (4) الاميرية – عدد 7 سيارات (الاميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب)
* الخط رقم (5) ميدان الجيزة – عدد 10 سيارات (ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الاوتوستراد – جامعة الازهر – معرض الكتاب)
* الخط رقم (6) صقر قريش – عدد 5 سيارات (صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب)
* الخط رقم (7) المظلات- عدد 8 سيارات(المظلات – سراي القبة – روكسي- السبع عمارات – الحي الثامن- الوفاء والامل – محور المشير – معرض الكتاب).