شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تذهب لمعرض الكتاب بسهولة من أى مكان بالقاهرة الكبرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 خريطة خطوط النقل العام التى تخدم معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام حاليا فى مركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس، وتعمل خطوط النقل العام كخدمة خاصة لزوار معرض الكتاب بجانب الخطوط الأخرى التى تمر على المعرض بشكل طبيعى، بالإضافة إلى سيارات السيرفيس الموجودة بجميع المواقف والميادين. خطوط "خدمة معرض الكتاب" على النحو التالى: ** الخط رقم (1) عبد المنعم رياض – عدد 10 سيارات (عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية – جامعة الازهر – محور المشير معرض الكتاب) * الخط رقم (2) دوران شبرا – عدد 10 سيارات (دوران شبرا- شارع شبرا – احمد حلمي- شارع رمسيس – عباسية – نادي السكة - جامعة الازهر – محور المشير معرض الكتاب) * الخط رقم (3) النزهة الجديدة – عدد 8 سيارات(النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والامل – معرض الكتاب) * الخط رقم (4) الاميرية – عدد 7 سيارات (الاميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب) * الخط رقم (5) ميدان الجيزة – عدد 10 سيارات (ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الاوتوستراد – جامعة الازهر – معرض الكتاب) * الخط رقم (6) صقر قريش – عدد 5 سيارات (صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب) * الخط رقم (7) المظلات- عدد 8 سيارات(المظلات – سراي القبة – روكسي- السبع عمارات – الحي الثامن- الوفاء والامل – محور المشير – معرض الكتاب).