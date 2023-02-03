معرض الكتاب.. ثقافة وإيمان وترفيه.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، معرض الكتاب.. ثقافة وإيمان وترفيه.. الجمعة عيد القراء.. المؤسسات تقدم تخفيضات على الكتب تصل لـ80%.. توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات طريقة برايل للمكفوفين حاضرة فى معرض الكتاب وعروض السيرك والفنون تجذب الجمهور.

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