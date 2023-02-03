شكرا لقرائتكم خبر عن "النقابة العامة لصيادلة مصر" تنعى شهداء حادث حريق مستشفى النور المحمدى بالمطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى النقابة العامة لصيادلة مصر ببالغ الحزن والأسى وفاة الصيدلى أيمن ماهر عبدالفتاح واثنين من طاقم الفريق الطبى، والذين وافتهم المنيه فى حادث حريق شب بمستشفى النور المحمدى بالمطرية اول امس واسفر عن استشهاد ثلاثة من العاملين بالمستشفى وإصابة 32 آخرين.

وتتقدم النقابة بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب، داعين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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‏وتعرب نقابة الصيادلة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث.