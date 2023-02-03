شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قناة السويس تنفى التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ردا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لايمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.

هذا وتهيب هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة... وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.





الوحدة المحلية بقفط فى قنا تزيل تمثال حورس بعد إثارته للجدل

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط جنوبى قنا، برئاسة جمال عثمان، تمثال حورس، بعد أن موجة السخرية التى طالها العمل من مستخدمى التواصل الاجتماعي.

وكان قد أثار تمثال حورس المصنوع حديثًا من قبل أحد الفنانين فى مركز قفط جنوب محافظة قنا، بهدف وضعه فى ميدان البارود أثناء الاحتفال بعيد قنا القومى فى القرية، حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا وأهالى محافظة قنا.

وقال عدد من الأهالي، إن التمثال ليس له علاقة بالحدث الذى هزم فيه أهالى البارود الفرنسيين فى المعركة الشهيرة، كما أنه القدرة على التصميم لم تكن موجودة فى التمثال ولا يشبه بحد كبير الإله حورس إله الشمس عند المصريين القدماء.

وطالب عدد من رواد السوشيال ميديا، بإزالة التمثال الذى يشوه معالم القرية ولا يعبر عن الأحداث التى مرت بها والتى تحتفل محافظة قنا فى يوم 3 مارس وجعلتها عيد قومى لها، فعلق أحد المتابعين قائلًا " التمثال ده ينفع يتحط فى بيت مش فى ميدان عام"، فيما قال آخر " فى فنانين ممكن نلجأ ليهم فى أعمال تاريخية زى دي".





الخارجية تكشف تفاصيل جديدة فى قضية مقتل مصرى بإيطاليا

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية يتابع على مدار الساعة مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو، المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على جثة المواطن المصري محمد إبراهيم منصور محمد داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة فيدجيفنو بمقاطعة بافيا بإيطاليا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها القنصلية العامة فى ميلانو من الشرطة الإيطالية، فإن التحقيقات الأولية أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية علي المواطن، أتبعها إشعال الجناة النيران في سيارته.

هذا، وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع جهات التحقيق التي تتبع مسارات متعددة للكشف عن الجناة فى أسرع وقت، كما أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتابع مع عائلة المواطن فى مصر، وتتواصل القنصلية مع افراد من عائلته من المقيمين في ايطاليا، لضمان شحن الجثمان إلى أرض الوطن فور استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.





استئناف حركة الملاحة فى البحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقف 3 أيام لسوء الطقس

استئنافت حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال محافظة كفر الشيخ، وانطلاق مراكب الصيد للإنطلاق، نظرا لتحسن حالة الطقس.



وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الجمعه، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها،نظرا لتحسن الأحوال الجوية فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، بعد توقف لمدة 3 أيام.



وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس، ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بالجزيرة الخضراء" الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، السكري".

وتشهد محافظة كفر الشيخ،حالة من الإستقرار النسبي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 أيام الموجة الطقس السئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.





طقس الغد.. أمطار بالسواحل الشمالية وجو بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 9 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.





فريق مصرى دولى يكشف خرائط التبادل التجارى لمصر القديمة مع العالم

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية نشر البحوث العلمية المتميزة في المجلات العلمية الدولية المرموقة، التي تُساهم بالارتقاء بترتيب الجامعات والمراكز البحثية بالتصنيفات العالمية، مشيدًا بنجاح فريق بحثي من المركز القومي للبحوث بالتعاون مع فريق بحثي دولي في التوصل إلى عدة اكتشافات مُتميزة، ونشر الدراسة العلمية في مجلة Nature والذي جاءت بعنوان: "التحليلات الجزيئية الحيوية تتيح رؤية جديدة في التحنيط المصري القديم "Biomolecular analyses enable new insights into ancient Egyptian embalming



وقام الباحثون بدراسة المقبرة التي تم اكتشافها على بُعد أمتار من هرم أوناس بسقارة، وترجع ورشة التحنيط للأسرة 26، وتقع على بُعد 30 مترًا تحت سطح الأرض، وتنقسم الورشة إلى غرفة التحنيط وتبعُد حوالي 12 مترًا من سطح الأرض وتم تجهيزها بمصاريف للتخلص من الأحشاء وغيرها من الفضلات، وهى مصممة للتهوية الجيدة حيث تأخذ عملية التحنيط حوالى 70 يومًا تقريبًا، أما غرفة الدفن فتقع على بُعد 30 مترًا من سطح الأرض وقد تم العثور على قناع من الفضة بحالة جيدة، وهذا دليل على أن هذه الأسرة كانت غنية، وذلك لندرة الفضة في مصر القديمة، كما تم اكتشاف 121 وعاءً فخاريًا وكوؤس من القيشاني.



وفي هذه الدراسة، تم اختيار تحليل 31 وعاءً فخاريًا يحتوى على بقايا مواد التحنيط من ورشة التحنيط بسقارة، وتم وضع علامات على هذه الأواني وفقًا لمحتواها مما يمكننا من خلالها ربط المواد العضوية بأسمائها المصرية القديمة ومواصفاتها وممارسات التحنيط، حيث تعتبر ورشة التحنيط بسقارة الوحيدة التي تم العثور فيها على أواني التحنيط بصورة سليمة، ومكتوب عليها باللغة الهيروغليفية، وتم في هذه الدراسة تحديد مخاليط مُحددة من الزيوت العطرية أو المطهرة والقطران والراتنجات التي كانت تُستخدم لتحنيط الرأس ومعالجة الأغطية الموضوعة على المومياء بواسطة جهاز التحليل الكروماتوجرافي الفازي (مطياف الكتلة).





أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيها وعيار 21 يسجل 1745 جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري وذلك عقب تراجع في سعر الأعيرة المتداولة في السوق بحوالي 15 جنيها، على خلفية تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية إلى 1910 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1745 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1496 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1745 جنيها.

عيار 24 يسجل 1995 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13960 جنيها.