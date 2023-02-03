شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار والمواعيد.. تفاصيل رحلات قطار تالجو على خط القاهرة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الاقصر، حيث من المقرر انطلاق اولى رحلات القطار بركاب على خط القاهرة الاقصر الأحد، القادم، ليخدم خط الصعيد، وفى النقاط التالية كل تفاصيل التشغيل والمواعيد.

أسعار تذاكر قطار تالجو من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.

من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيها والدرجة الثانية 350 جنيها.

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

ينطلق القطار الأحد القادم على خط القاهرة الاقصر.

تبدأ الرحلة من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساء الاحد ويصل الاقصر الساعة 8,50 صباح يوم الاثنين.

القطار يقف بمحطات [ الجيزة –اسيوط –سوهاج –قنا ].

ايام التشغيل من القاهرة للاقصر، الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

يعود القطار من محطة الاقصر الساعة22,00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب.

أيام قيام القطار من الأقصر للقاهرة، الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

القطار الثالث سيتم تشغيله بالركاب قريبا على خط القاهرة/الإسكندرية.

سيتم تشغيل القطار الرابع بالركاب على خط القاهرة/أسوان.

سيتم تعديل تشغيل القطار الثاني الذي تم تشغيله على خط القاهرة / الأقصر ليتم تشغيله على خط القاهرة / أسوان إلى جانب القطار الرابع.