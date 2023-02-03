شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار قطار تالجو على خط القاهرة الأقصر تبدأ من 250 جنيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت هيئة السكة الحديد عن أسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الاقصر، لتكون تذاكر الدرجة الأولى من القاهرة لأسيوط 350 جنيها، والدرجة الثانية 250، ومن القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه، ومن القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيها والدرجة الثانية 350 جنيها، ومن القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

وينطلق القطار الأحد القادم قطار تالجو الجديد فى اول رحلة له على خط القاهرة الاقصر بركاب، وذلك بعدما انطلق القطار الأول على خط القاهرة / الاسكندرية نهاية شهر ديسمبر الماضى وتقرر انطلاق اولى رحلات قطار تالجو الفاخر الثاني على خط القاهرة /الاقصر من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساء الاحد 5فبراير 2023 ليصل الاقصرالساعة 8,50 صباح يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2023 وقوفاً بمحطات [ الجيزة –اسيوط –سوهاج –قنا ]وذلك ايام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع كما تقرر أن يعود من محطة الاقصر الساعة22,00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب وذلك ايام الاثنين والاربعاء والجمعه من كل أسبوع.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، وصول القطارين الثالث والربع من قطارات تالجو الفاخرة وانه جاري تجهيزهما في ورش صيانة قطارات تالجو بورش الفرز بواسطة الخبراء الاسبان لبدء تجارب التشغيل التجريبي لهما بدون ركاب مشيرا الى أن القطار الثالث سيتم تشغيله بالركاب بعد ذلك على خط القاهرة/الإسكندرية و سيتم تشغيل القطار الرابع بالركاب على خط القاهرة/أسوان كما سيتم تعديل تشغيل القطار الثاني الذي تم تشغيله على خط القاهرة /الاقصر ليتم تشغيله على خط القاهرة /أسوان إلى جانب القطار الرابع.

وأضاف الوزير أن هذا التشغيل يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى. مستويات الخدمة للمواطنين مشيرا الى ان تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوروبية.

مضيفا ان هذه القطارات تتميز بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار وقدم وزير النقل التهنئة للشعب المصري ولركاب خط الصعيد بتشغيل هذا القطارات الفاخر.



