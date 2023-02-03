شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب كمية مستلزمات طبية بالتنسيق بين جمارك مطارى القاهرة وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام بالتنسيق مع مطار أسوان الدولي، برئاسة احمد مصطفى المدير العام محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب وجراحة النساء والتوليد.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الخطوط المصرية القادمة من دبي الي القاهرة، أستوقف كل من السيد موسي مأمور الجمرك احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية إلا أنه تلاحظ لمأمور اللجنة الجمركية سفر الراكب لمدة يومين فقط.

قام فادي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقيبه وحيده بحوزة الراكب، وأثناء ذلك تلاحظ لكل من حسن مختار رئيس القسم وخالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 أن نفس الراكب كان قد تم حجز كمية كبيرة له من المستلزمات الطبية بوديعة الجمرك وسدد عنها غرامات إعادة التصدير واستلمها بالفعل منذ يومين وسافر بها إلي دبي، قام عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الأولي بالإنابة بمواجهة الراكب الذي أنكر حوزته لأي حقائب اخري بصحبته حال وصوله إلا أن مدير الجمرك تيقن من موظفي شركة الطيران وجود حقيبتين باسم الراكب ترانزيت إلي مطار أسوان.

وبالعرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي قام بمراجعة دفاتر الوديعة والمحجوزات وبها بيانات الراكب وما تم حجزه وسدد عنه غرامات إعادة تصدير بالفعل ثم قام بمناظرة جواز سفر الراكب والذي يعمل بإحدى المهن الطبية وتلاحظ له أن إقامته وعمله في أقصي محافظات الوجه البحري علي عكس وجهته الي مطار اسوان ، فقام مدير عام جمارك مطار القاهرة بأعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة وارسلها كأخبارية إلي كل من أحمد مصطفى مدير عام جمارك اسوان والمنافذ الجمركية و روماني مراد مدير جمرك مطار اسوان مدعمة بارقام الحقائب وصورة جواز سفر الراكب، وتأكيد ذلك تليفونيا.

وفي مطار اسوان تم ترقب وصول الراكب وبسؤاله عن طريق محمود عبد المجيد رئيس وردية الجمرك عما إذا كان يحمل في حقائبه ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بأنه ما بحوزته أشياء شخصية والباقي في حدود الإعفاء الجمركي، وبتفتيش حقائبه بواسطة كل من مجدي محمد طه مأمور الجمرك وأحمد عبده و مصطفي محمد حسن مأمور الجمرك علي جهاز الفحص بالأشعة تم ضبط 225 قطعة من مستلزمات طب النساء والتوليد غالية الثمن حيث بلغت قيمتها كما ورد في تقرير مينا ناجي مأمور التثمين والتعريفة الجمركية مليون وثلاثمائة سبعة وثلاثون جنيها.

أمر روماني مراد مدير الجمرك بمطار اسوان بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023، وذلك بعد العرض علي أحمد مصطفي مدير عام جمارك أسوان والمنافذ الجمركية والذي إحال الراكب للنيابة المختصة.