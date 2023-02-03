شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: قوافل طب العيون قدمت خدماتها لـ10 آلاف مواطن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف وصرف العلاج الدوائي لـ 10 آلاف و588 مواطناً من خلال 15 قافلة متخصصة في مجال طب العيون تم إطلاقها بـ 8 محافظات، خلال العام الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل المتخصصة بها شملت البحيرة، وأسيوط، والمنيا، وقنا، وبني سويف، ومطروح، والأقصر، وسوهاج.

ونوه عبدالغفار إلى أن القوافل وفرت النظارات الطبية بالمجان لـ 3 آلاف و399 مواطنا، لافتا إلى تنفيذ برنامج مكافحة التراكوما بمحافظتي ببني سويف، والمنيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تزويد مستشفيات رمد سوهاج، وطهطا وبلقاس، بأجهزة فاكو لسرعة إنهاء قوائم الانتظار، منوهاً إلى أن مستشفيي رمد سوهاج وطهطا، يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجهما في منظومة قوائم الانتظار.

وأضاف حسنين أنه تم التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة، لزيادة أعداد لجان الإعاقة البصرية الخاصة بمنظومة الخدمات المتكاملة، تيسيرا على المواطنين، حيث تتوافر اللجان في 18 مستشفى بمختلف المحافظات.