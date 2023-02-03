شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب كلية الشرطة يوزعون الهدايا على مرضى المعهد القومى للأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفدت أكاديمية الشرطة، عدد من الضباط والضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة فى زيارة لأطفال المعهد القومى للأورام، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية، بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين.

كان فى استقبالهم مدير المعهد القومى للأورام وفريق العمل بالمستشفى، والتقى طلبة وطالبات الكلية بالأطفال المرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفى، ووزعوا الهدايا العينية التى أظهرت البهجة والسرور، كما حرص عدد من ضباط وضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة على التبرع بالدم لصالح مرضى المعهد .

ومن جانبهم، توجه القائمين على إدارة المعهد بالشكر لوزارة الداخلية، معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة لما لها من مردود إيجابي ومعنوى فعال فى نفوس الأطفال المرضى مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمشهودة فى كافة المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية والخدمية.

وفى ختام الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية التى تضم وفد كلية الشرطة مع أبنائنا الأطفال المرضى بمعهد الأورام، وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.