شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث ينظم منتدى القاهرة للعلوم لمناقشة دبلوماسية علوم عمل المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المركز القومى للبحوث أنه في إطار التعاون العلمي بين اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية إحدى كيانات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجية ومؤسسة ألكسندر فون هومبلدت بألمانيا والاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية، سوف تعقد النسخة الثانية من "منتدى القاهرة للعلوم" وذلك بعنوان بعنوان: دبلوماسية العلوم والبحوث للعمل المناخي والمستقبل المستدام في عصر الوباء وما بعد الجائحة " في رحاب المركز القومي للبحوث خلال الفترة 07-09 فبراير2023 وبرعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي والدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث.

ويهدف منتدى القاهرة للعلوم إلى تبادل الخبرات والتجارب العالمية فى مجالات البحوث للعمل المناخي والمستقبل المستدام في عصر الوباء وما بعد الجائحة ويأتى هذا فى إطار مسايرة التغيرات العالمية ومواجهة التغيرات المناخية. يأتي المنتدى ضمن اهتمامات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز القومي للبحوث لمواجهة التغيرات المناخية والعمل على تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها في مصر.

ويأتي المنتدى بعد عقد مؤتمر قمة المناخ والذي استضافته مصر في شهر نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ و نشر توصياتة والعمل على تنفيذها.

ويتناول المنتدى عدداً من الموضوعات الهامة منها تغير المناخ وأثره على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، بحوث وبيانات التنوع البيولوجي ودور الأوساط الأكاديمية، ربط العمل المناخي والتنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي وصحة الإنسان، الحفاظ على الموارد الوراثية، تطوير وتصنيع اللقاحات، التكنولوجيا الحيوية النباتية وتحرير الجينوم، التكنولوجيا الحيوية البيئية، الكيمياء الخضراء، دبلوماسية العلوم والبحوث، الذكاء الاصطناعي لمخاطر تغير المناخ.

كما يناقش المنتدى كيفية الاستفادة من خبرات العلماء المشاركين في المنتدى من دول الهند، ألمانيا، أيطاليا، بولندا، الجزائر، الأردن و تونس والولايات المتحدة الأمريكية ومد وتقوية جسور التعاون العلمي بين المدارس العلمية في مصر والدول المشاركة.

كما يتم تناول محور دبلوماسية العلوم من اهم محاور المنتدى، سوف يناقش المنتدى أهمية الهيئات البحثية الدولية كأداة مهمة لدبلوماسية العلوم وللتقريب بين الدول، لذلك من المقرر أن يقام على هامش المنتدى حلقة نقاشية بعنوان “دبلوماسية العلوم والبحوث لتعزيز وتقوية التعاون الدولي: ما هو دور المنظمات البحثية الآن وفي المستقبل؟

ويعتبر المنتدى منصه علمية عالمية للتبادلات الملهمة بين العلماء من جميع أنحاء العالم ومن جميع التخصصات الفرعية لعلم البيولوجية - وخارجها - من أجل تعزيز البحوث البيولوجية عبر هذه التخصصات. ونأمل أيضًا في توصيل الأفكار المستمدة من البحوث البيولوجية إلى جمهور واسع، خاصة فيما يتعلق بالعديد من التحديات التي تواجه البشرية اليوم مثل التغيرات المناخية و التنوع البيولوجي.

سيقدم المنتدى للباحثين البارزين والعلماء الشباب من جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، منصة لتبادل المعلومات واستكشاف مجالات التعاون الممكنة ووضع مقترحات لحل المشاكل المشتركة القائمة. سيتضمن المنتدى محاضرات عامة للمتحدثين الرئيسيين تليها جلسات نقاش و كذلك جلسات للملصقات المقدمة من شباب العلماء.

كما يهدف المنتدى ايضاً إلى تشجيع مشاركة العلماء الشباب و تفاعلهم مع العلماء المدعويين للمنتدى. لهذا السبب ، سيتم رعاية خمسون من شباب البحاث وسيتم تغطية تكاليف اشتراكهم في المنتدى بالكامل وذلك اعتمادًا على جودة الأوراق البحثية المقدمة منهم. و كذلك سوف يعقد للعلماء الشباب جلسات لتأهيلهم للحصول على منح بحثية من مؤسسه الكسندر فون هومبلدت الألمانية وبعض المؤسسات العلمية العالمية.