شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية والزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى محطتى رفع السلام الرئيسية وشادر عزام ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بمحافظة بورسعيد.

وقال سويلم إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية والشح المائي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح أنه تم إنشاء محطة السلام الرئيسية بـ7 وحدات بتصرف 11 م3 / ثانية للوحدة، وتقوم المحطة برفع 5.60 مليون متر مكعب/ يوم لمحطة المعالجة، كما تم إنشاء محطة شادر عزام ب 3 وحدات بتصرف 2 م3/ ثانية للوحدة، لرفع المياه من مصرف شادر عزام لمصرف بحر البقر.

وأضاف أنه روعى فى تصميم كلا المحطتين أن تكونا بأعلى تكنولوجيا وأن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة، وتتكون مبانى المحطتين من عنبر الطلمبات وموزع الجهد المنخفض وبادئ حركة وموزع الجهد المتوسط بالإضافة إلى غرفة المراقبة والتشغيل والتحكم، حيث تم تزويد المحطتين بنظام تحكم إلى فى التشغيل من خلال استخدام أحدث أجهزة التحكم المبرمجة بما يضمن سلامة التشغيل للمعدات بالمحطة، كما أن نظام التشغيل مزود بأجهزة إنذار فى حالة حدوث أعطال، ويتم تغذية المحطتين من أكثر من خط تغذية كهربية لضمان استمرارية عمل المحطة دون توقف.

وتوجه سويلم بالشكر لجميع العاملين بالمحطتين على حسن الإدارة والعمل على مدار الساعة من أجل إعاده إستخدام كل قطره مياه.

و وجه سويلم خلال الزيارة بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعمل خطة متكاملة على مستوى الجمهورية للإستفادة من خبرات الفنيين والمهندسين على المعاش كمدربين على تشغيل وصيانة المحطات “على مدار خمسة سنوات قادمة”، مع عمل حصر بأماكن العجز فى العمالة الفنية المدربة بالمحطات بمختلف المحافظات وتحديد وتصنيف إحتياجات كل محطة من العمالة، مع التوجيه بتفعيل التدريب التحويلى المهنى، وتوفير المزيد من التدريب للفنيين لسرعة إكسابهم للخبرات المطلوبة ودمجهم فى منظومة العمل بأسرع وقت ممكن، على أن يتم التدريب بواسطة الخبرات الفنية التى بلغت سن التقاعد.

كما وجه سويلم لأجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف بالوزارة بسرعة عرض موقف أعمال التطهيرات ورفع النواتج من على جسور الترع والمصارف بزمام محافظة بورسعيد.

وكان سويلم قد تفقد أحد مواقع المزارع السمكية المخالفة وتم التوجيه بفحص موقفها القانونى والإجراءات المتخذه حيالها من الإدارات المختصة بالوزارة.

الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة فى موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة.

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر، وإنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتى رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما "محطة السلام الرئيسية - محطة شادر عزام"، وإنشاء 7 كبارى، و6 سحارات، 2 بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، و36 من الأعمال التكميلية "بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع".