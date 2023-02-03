شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 4 محكمين و20 متسابقًا للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين يوم السبت القادم من 4 إلى 8 فبراير 2023.

ووصل لمقر انعقاد المسابقة الشيخ توفيق إبراهيم أحمد ضمرة رئيس قسم دور القرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ تقى الدين مصطفى محمد عبد الباسط من دولة فلسطين، والدكتور أحمد محمد موسى على من دولة السودان، والشيخ طاهر بن زاهر العزوانى من سلطنة عمان للتحكيم فى المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

ووصل كل من المتسابق محمد فاروق شعيب من دولة لبنان، والمتسابق عبد الله عز الدين، والمتسابق محمد عربى محمد، والمتسابق مبارك آدم يحيى من دولة السودان، والمتسابق موسى بن سلمان من دولة روسيا، والمتسابق بونكا كساما من دولة البرتغال، والمتسابق درويش منصور، والمتسابق محمد على عوض، والمتسابق موسى أحمد إبراهيم من دولة فلسطين، والمتسابق مالك عدنان، والمتسابق بكر هشام محمد من دولة الأردن، والمتسابق ريان بن سعود من دولة المملكة العربية السعودية، والمتسابق أبوبكر الصديق جالو من دولة سيراليون، والمتسابق محمد إسماعيل من دولة جيبوتى، والمتسابق فاروق أحمد بللو من دولة بوركينا فاسو، والمتسابق صلاح الدين حسين من دولة البوسنة، والمتسابق أدوارت شتر يزي من دولة ألبانيا، والمتسابق دابو سيدي من دولة الكونغو، والمتسابق يوسف كوناتي من دولة مالي، والمتسابق/ ايجابو إبراهيم من دولة توجو.



وصول المحكمين