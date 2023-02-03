شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد القاهرة: نتيجة الفصل الدراسى الأول منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكنترولات بالكلية أنهت كافة أعمالها من تصحيح ورصد النماذج إجابات الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول وذلك تمهيدا لإعلان النتائج .

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه جارى مراجعة النتائج مرة أخرى وذلك تمهيدا لاعتمادها بشكل رسمى وإعلانها للطلاب خلال منتصف الأسبوع المقبل على أن يتم إعلانها إلكترونيا للطلاب .

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن من المقرر أن يتم فتح باب تسجيل المواد لطلاب البرامج وذلك بالنسبة للفصل الدراسى الثانى بعد إعلان النتيجة مباشرة ليتمكنوا من التسجيل حتى تتمكن الكلية من الانتهاء من وضع جداول المحاضرات الفصل الدراسى الثانى وإعلانه للطلاب.

وكانت أعلنت جامعة القاهرة نتائج 7 كليات، حيث أعلنت كلية الطب البيطرى ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المستوى الأول والثانى، وذلك بنسبة نجاح تتراوح بين 97% إلى 99%، كما أعلنت كلية العلوم النتائج منذ وقت مبكر وكانت من أوائل الكليات التى أعلنت النتيجة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفورى والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.

وفى وقت سابق تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كليات الزراعة، والهندسة، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعى، كما تعلن فى الأيام القليلة القادمة نتائج باقى الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة اختتمت خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2023، وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازى مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.