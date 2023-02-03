شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات غير مسبوقة.. الانتهاء من إنشاء 4 طرق رئيسية بسوهاج بتكلفة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ المئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

وفى قطاع الطرق والكبارى حققت القيادة السياسية إنجازا غير مسبوق في هذا الشأن، وهذا الأمر وضح بشكل كبير منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم وكانت فاتحة الخير بافتتاح محورى جرجا وطما العلويين على النيل وبعدها، ففى محافظة سوهاج شبكة طرق قوية تربط المشروعات بعضها البعض من ناحية وتربط أماكن الإنتاج بأماكن التسويق وهذه المعادلة في ظاهرها كانت صعبة التحقيق، خاصة أن الأماكن تلك موجودة بأماكن متفرقة ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب على مسافات كبيرة جدا من الكيلومترات، ولكن وبعد إنشاء شبكة الطرق العملاقة أصبح الصعب سهل.

”الخليج 365” يقدم أهم مشروعات الطرق بمحافظة سوهاج، خاصة الطرق الرئيسية تعرف عليها من خلال المعلومات التالية بتكلفه بلغت حوالى 927 مليون تقريبا:

1- استكمال ازدواج طريق سوهاج أسيوط البحر الأحمر القطاع الأول بطول 55 كيلومترا بتكلفة بلغت 470 مليون جنيه ونسبة التنفيذ بلغت 100%.

2- استكمال ازدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر القطاع الثالث بطول 10 كيلومترات بتكلفة استثمارية 101.8 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغا 100%.

3- أعمال تطوير واستكمال ورفع كفاءة الطريق القائم الصعيد البحر الأحمر من نقطة الكيلو 40 وحتى الكيو 70 بالإضافة إلى استكمال أعمال الإنشاء بطول 10.6 كيلومتر بتكلفة استثمارية 125.3 مليون، ونسبة تنفيذ وصلت لـ100%.

4- إنشاء وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بسوهاج بالطريق الصحراوى الغربى أسيوط سوهاج بطول 20 كيلومترا بتكلفه استثمارية 230 مليون ونسبة تنفيذ 75%.