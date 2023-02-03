شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث التفاصيل حول مشروع قناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول المشروع.
1- بدء صب الخرسانة فى قنطرة الديروطية بعد الإنتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة.
2- الانتهاء من أعمال الردم لزوم السد المؤقت والعمل على تركيب منظومة التجفيف بقنطرتى أبو جبل والساحلية.
3- الانتهاء من آبار النزح والمراقبة بموقع قنطرة أبو جبل
و 75 % من السد المؤقت بنظام الستائر المعدنية لقنطرة بحر يوسف والبدء فى تركيب مجموعة التجفيف.
4- الإعداد للبدء فى صب الأساسات الخازوقية لقنطرة بحر يوسف بنهاية شهر يناير الحالي.
5- إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .
6- الإلتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع ، وتطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة المشروع.
7- المشروع يُعد ضمن المشروعات الكبرى التى تهدف لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف المحافظات .
8- المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد.