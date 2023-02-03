شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث التفاصيل حول مشروع قناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف مشروع قناطر ديروط الجديد إلى تحسين الرى لمساحة 1.5 مليون فدان تمثل 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم، ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط حتى الجيزة والفيوم مروراً بالمنيا، وبنى سويف، علاوة علي ضمان توزيع منتظم على جميع الفروع، وتصل التكلفه الإجمالية للقناطر الجديدة نحو 1.2 مليار جنيه من خلال قرض ميسر من هيئه المعونة اليابانية " الجايكا".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول المشروع.

1- بدء صب الخرسانة فى قنطرة الديروطية بعد الإنتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة.

2- الانتهاء من أعمال الردم لزوم السد المؤقت والعمل على تركيب منظومة التجفيف بقنطرتى أبو جبل والساحلية.

3- الانتهاء من آبار النزح والمراقبة بموقع قنطرة أبو جبل

و 75 % من السد المؤقت بنظام الستائر المعدنية لقنطرة بحر يوسف والبدء فى تركيب مجموعة التجفيف.

4- الإعداد للبدء فى صب الأساسات الخازوقية لقنطرة بحر يوسف بنهاية شهر يناير الحالي.

5- إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

6- الإلتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع ، وتطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة المشروع.

7- المشروع يُعد ضمن المشروعات الكبرى التى تهدف لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف المحافظات .

8- المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد.