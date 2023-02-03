شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 31 مسجدا جديدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. أبو شاور – قرية إبراش – مركز مشتول السوق
مديرية أوقاف البحيرة
2. سيدي عقبة – مركز المحمودية
مديرية أوقاف القليوبية
3. السباخي – القلج - الخصوص
مديرية أوقاف المنوفية
4. البحري – سدود - منوف
5. سيدي يوسف- الحامول – سرس الليان
مديرية أوقاف كفر الشيخ
6. الفلاحين – الورق – سيدي سالم
7. خالد بن الوليد – أولاد سعيد - بلطيم
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. زمزم – الإعلام – الشيخ زايد – بجوار مبني إذاعة وتليفزيون القناة
مديرية أوقاف قنا
9. النعماني – صفارة – بندر دشنا
مديرية أوقاف المنيا
10. السلام – إبشاق – بني مزار
11. الشرقي – مفوز طيبة - العدوة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنوفية
1. السبيل - ميت القصري - قويسنا
مديرية أوقاف أسيوط
2. عثمان بن عفان – قرية ببلاو - ديروط
مديرية أوقاف المنيا
3. الهدى – المطاهرة الشرقية – أبو قرقاص
مديرية أوقاف الغربية
4. الكرايدة – كفر حشاد – كفر الزيات
مديرية أوقاف البحيرة
5. بلبع العشرة- المحمودية
6. بلال بن رباح – خط السرو – أبو حمص
7. دويدار - أريمون – المحمودية
8. عزبة حسني – سيدي غازي – كفر الدوار
مديرية أوقاف قنا
9. النور المحمدي - نجع شاهين -الدهسة – العركي – فرشوط
10. التقوى والإيمان – بني برزة – أبو تشت
11. العمري - الجبلاو – قنا
12. التوحيد - الجربة – أبو تشت
13. عبد الوهاب بك أبو سحلي - الدهسة – العركي – فرشوط
14. آل راجح – النجمة والحمران – أبو تشت
مديرية أوقاف سوهاج
15. الرحمة الغربي – الجلايلة – دار السلام
16. عمرو بن العاص – قرية السلام – دار السلام
مديرية أوقاف أسوان
17. القفطية – قرية القفطية - دراو
18. التقوى– ش السباعية بجوار كمين الشرطة – السباعية
مديرية أوقاف بني سويف
19. عبد ربه جاد – عزبة أبو القاسم – الكوم الأحمر – مركز بني سويف
مديرية أوقاف الشرقية
20. سادات قريش – بندر بلبيس