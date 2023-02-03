شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الطرق المغلقة بالجيزة اليوم.. أبرزها منزل كوبرى فيصل المؤدى لشارع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة طفرة واسعة في مشروعات الطرق والكباري، على رأسها محور عمرو بن العاص الجديد ثانى محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، بعد محور الفريق كمال عامر الجارى الانتهاء من تنفيذه؛ لزيادة انسيابية الحركة المرورية فى إقليم القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التى تعانى من كثافات مرورية.

وعليه، كشفت المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور عن غلق عدد من الطرق الحيوية؛ لتنفيذ أعمال مشروعي محور عمرو بن العاص، والفريق كمال عامر.

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي بشارع منشأة البكاري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الساعة لمسافة (75م)، وذلك لمدة شهر، ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق 3 / 2 / 2023 حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2023/3/4 على أن تكون الأعمال علي مدار 24 ساعة.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص التي تربطه مع الطريق الدائري "القوس الغربي".

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وإزالة اي معوقات مع ضرورة إعادة رصف الطريق عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال لتيسير الحركة المرورية.

غلق منزل كوبرى الملك فيصل المؤدى إلى شارع السودان

وفي إطار تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر، أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لمنزل كوبري الملك فيصل المؤدى إلى شارع السودان، وذلك لمدة 3 أيام بدءا من يوم الجمعة الموافق 2023/2/3 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/5، على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع (السودان) ووقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق).

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات أمام الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعي من كشافات -الطواحين الضوئية- الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.