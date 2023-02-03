شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية لتنفيذ محور عمرو بن العاص لربطه بالدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرور مجموعة من التحويلات المرورية لتنفيذ مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص التى تربطه مع الطريق الدائري، وتستلزم غلقا كليا بطريق منشأة البكاري بنطاق حي الهرم، بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الساعة فقط لمسافة (75 م) لمدة شهر، وسط تواجد الخدمات المرورية.

وقال مصدر أمنى إنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص التى تربطه مع الطريق الدائرى "القوس الغربي، وذلك بطريق منشأة البكاري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الساعة فقط لمسافة (75 م)، موضحا أنه سيتم إجراء غلق كلي بشارع منشأة البكاري في الموقع والاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة شهر ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق ٣ / ٢ / ٢٠٢٣ حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/٤، على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- تم تحويل شارع منشأة البكاري في الاتجاه القادم من ميدان الساعة اتجاه أسفل الطريق الدائري فى محيط منطقة الأعمال إلي اتجاهين لحركة المرور.

- تم استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطي قبل منطقة الأعمال لنقل حركة المرور القادمة من أسفل الطريق الدائري للاتجاه الآخر الذى تم تحويله إلى اتجاهين.

- حركة سير المركبات بشارع منشأة البكاري القادمة من أسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه ميدان الساعة تقوم بالدخول للاتجاه الآخر (القادم من ميدان الساعة) قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطي التي تم استحداثها، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية.

- ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من (75 م)، ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى اتجاه ميدان الساعة عن طريق فتحة خروج "موجودة حاليا" بالجزيرة الوسطى، بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.