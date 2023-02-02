شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأشخاص الذين لم تطهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا أقل عرضة لنقل الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الاشخاص الذين لم تطهر عليهم أعراض الاصابة بفيروس كورونا هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض وماتزال اللقاحات هى خط الدفاع الأول لمنع العدوى نسبيا وكذلك عدم وجود متحورات جديدة للفيروس كما يجب الحرص على تناول اللقاح وجرعاتة التنشيطية .

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: "إذا سنحت الفرصة لأى فيروس فإنه يتكاثر ويصنع نسخا من نفسه فتتغير تركيبته الوراثية أحيانا وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا، ويعرف ذلك بالطفرة الجينية، وكلما أصبح أكثر انتشارا زاد تكاثره ولا تؤدى هذه التغيرات إلى تغيرات جوهرية للفيروس فى عدواه أو التسبب فى مرض الشخص".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: "المتحور الجديد هو سلالة فرعية من سلالة المتحور أوميكرون ويستطيع المتحور الجديد أن ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بغيره من السلالات" وتابع : تم الإبلاغ عن وجود 5288 تسلسلا للمتحور الجديد فى 38 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا الشمالية والدانمارك .

وأكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل من فرص الإصابة بكوفيد 19، مشيرا إلى أن الجرعة التنشيطية متاحة بدون حجز مسبق وقال حسام حسنى : يمكن تناول اللقاح بعد مرور 3 شهور من تلقى آخر جرعة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، أو من هم فوق سن الـ60. وأضاف الدكتور حسام حسنى : يمكن تلقي لقاح كورونا بعد مرور 3 شهور من آخر جرعة للقاح .