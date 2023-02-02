شكرا لقرائتكم خبر عن غلق منزل كوبرى فيصل المؤدى إلى شارع السودان 3 أيام.. اعرف الطرق البديلة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لإجراء التحويلات المرورية التالية:
أولا: القادم من ميدان الجيزة:
-حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير
-السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.
ثانياً: القادم من شارع السودان:
حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام
-السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير .
-السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.