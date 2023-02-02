شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتسلم من رئيس التنظيم والإدارة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتسلم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) التي قام بتنفيذها الجهاز.

وجه الدكتور رضا حجازى الشكر والتقدير للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على حسن تنفيذ وإدارة المسابقة، والجهود المبذولة بشكل يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، بما يسهم في اختيار أفضل العناصر المتقدمة للمسابقة.

ووجه الدكتور رضا حجازي الجهات المعنية بالوزارة باتخاذ كافة الخطوات اللازمة بشأن تدريب الناجحين في المسابقة، واستيفاء مسوغات التعاقد.

ووجه الدكتور صالح الشيخ الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهه بتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، لدعم هذا القطاع الحيوى للدولة الذى يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) والتى بلغت 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالي المستهدف 30 ألف، حيث تقدم عدد 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي (مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال)، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإليكتروني 94961 متقدمًا، نجح منهم 28176 متقدمًا، موزعين على 14530 معلم مساعد فصل، و 13646 معلم مساعد رياض أطفال.

وأوضح الشيخ أن عملية اختبار المتقدمين للامتحان وعددهم 94961 متقدمًا تمت في 75 يوم عمل (امتحان) بواقع 1125 ساعة امتحان.. مشيرًا إلى أنه تم فتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 2 إلى 24 يوليو 2022، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، كما نفذ الجهاز أعمال الاختبار الإليكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز... لافتًا إلى أن المسابقة تم تنفيذها وفقًا للمحافظة لاستهداف نسب العجز في المعلمين بالمحافظات.