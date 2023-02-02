شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس زادت 45% فى يناير 2023 مقارنة بالعام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة فى شهر يناير 2023 زادت بنسبة حوالى 45% مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى، موضحا أن الإيرادات فى زيادة مستمرة مع وجود قناة السويس الجديدة التى ساعدت فى زيادة عبور السفن.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن إيرادات قناة السويس في زيادة مستمرة فكانت في 2020 حوالي 5.8 مليار دولار، وارتفعت فى عام 2022 لتصل إلى 8 مليارات دولار.

وتابع: "حساباتنا أنه فى عام 2023 تصل إيرادات قناة السويس إلى 8.6 مليار دولار"، مؤكدا أن السبب في هذا الارتفاع هو قناة السويس الجديدة"، موضحا أن الملاحة الدولية لم تتوقف خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ولكنها بدأت تتعافى بعد جائحة كورونا ومستمرة في التعافي والتجارة العالمية تسير بوتيرة جيدة".

واستكمل: "أحنا فى أعلى معدلات النقل البحرى، والحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على النقل البحرى، ولكن أثرت على أمور أخرى".