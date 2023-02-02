شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع نائب رئيس الأياتا تعزيز التعاون في مجال النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى ” أياتا ” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تناول اللقاء الذي حضره محمد لطفى المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا بالأياتا سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة ومنظمة الأياتا.

وخلال اللقاء ثمَّن وزير الطيران المدنى الجهود التى يقوم بها الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى دعم قطاع الطيران وتطويره بشكل دائم ومستمر، مؤكدا أن هذا اللقاء يدعم التعاون الوثيق بين وزارة الطيران المدنى والإتحاد الدولى للنقل الجوى وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفنى بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات الأياتا فى خدمة المسافرين حول العالم.

وخلال اللقاء تم استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الطيران المدنى فى مصر والمنطقة فى ضوء التحديات التى تشهدها صناعة الطيران وانعكاساتها السلبية على حركة الطيران العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية المتعلقة بقطاع النقل الجوى وبخاصة مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات.

ومن جانبه أشاد كامل العوضى نائب رئيس الأياتا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باللقاء المثمر مع وزير الطيران المدنى، مشيرا إلى أن ما شهده قطاع النقل الجوى المصرى من إنجازات وتطور كبير ومواصلة مشروعات التحديث يؤكد أن منظومة الطيران فى مصر تسير بخطى ثابتة وقوية فى الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور وتحقيق انطلاقة كبيرة، مؤكدا أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث قطاع الطيران المصرى فى مختلف الأنشطة.