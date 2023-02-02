شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور الثقافى فى الكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لتعليم فن المكرمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر على مدار ثلاثة أيام بدءًا من اليوم وحتى الرابع من شهر فبراير الجارى، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعرف على كل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية والأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به يأخذها معه بعد الورشة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

تستضيف الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى الحادى عشر من فبراير المقبل العيد العاشر لتأسيس مجلس كنائس مصر وذلك بحضور رؤساء الكنائس الخمس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الروم الأرثوذكس، الكنيسة الأسقفية.

ويشهد الحفل تسليم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر من كنيسة الروم الأرثوذكس للكنيسة الأسقفية وذلك وفقًا للوائح المجلس التى تمنح منصب الأمين العام كل عامين لكنيسة مختلفة من الكنائس الخمسة الأعضاء.

ويحضر الحفل أيضًا الأعضاء الممثلين للكنائس بالمجلس وأعضاء اللجان الفرعية مثل لجان المرأة والشباب والرعاة.

الجدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع فى عضويتها خمسة كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.

ويسعى المجلس لنبذ أية خلافات مذهبية ومحاربة التعصب والتطرف بين المسيحيين بعضهم البعض، دون أن يتدخل فى معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة.