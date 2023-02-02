شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى قلب العالم.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" مصر فى قلب العالم.. منتدى شباب العالم تجربة فريدة للم شمل.. يجمع شبابا واعدا يطمح فى بناء المستقبل.. ويسهم فى حل القضايا الإقليمية والدولية. اقرأ فى العدد أيضا.. - رئيس الوزراء: مصر مهتمة بقضايا التنمية فى أفريقيا.. آمل أن يتبنى الاجتماع رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة مع الفاعلين الدوليين لتمويل المشروعات التنموية بقارتنا - مسؤولة إيطالية تشيد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وزير الخارجية يؤكد اهتمام الحكومة بتيسير تدفقات الاستثمارات الإيطالية وتعزيز التعاون بين البلدين

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