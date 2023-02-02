شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة .. تعرف عليها برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، برقم الجلوس،ولمعرفة النتيجة اضغط هنا

وفى السياق ذاته، أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53%.