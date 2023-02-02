شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمنزل كوبرى فيصل المؤدى إلى شارع السودان.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر
- القادم من ميدان الجيزة : حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير والسير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل .
- القادم من شارع السودان: حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بإستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام ثم السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير ثم السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.