شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمنزل كوبرى فيصل المؤدى إلى شارع السودان.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "أعلى كوبرى الملك فيصل" فى الإتجاه القادم من "ميدان الجيزة- شارع السودان".. الأمر الذى يستلزم غلق كلى للمنزل المؤدى إلى شارع السودان.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة ثلاث أيام إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 3/2/2023 حتى يوم الأحد الموافق 5/2/2023 والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط .. الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من ميدان الجيزة : حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير والسير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل .

- القادم من شارع السودان: حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بإستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام ثم السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير ثم السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.