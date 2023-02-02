شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مهمة لـ مصطفى مدبولى خلال قمة "داكار".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال قمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا"، التى يحضرها على رأس وفد رسمى يضم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومُمثلى مجموعة من الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية.