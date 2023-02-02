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وفد أوروبى يزور عددا من مشروعات مبادرة الرئيس السيسى لإعمار غزة

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القاهرة - سامية سيد - تفقد وفدا من الاتحاد الأوروبي عددا من المشروعات التى تدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعمار غزة.

 

وثمن مسؤول أوروبي في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" المبادرة المصرية، قائلا: "المبادرة المصرية مساهمة قوية جدا وفعالة فى صالح الارتقاء بالبنية التحتية، وسعداء أن نرى مصر تشارك بفعالية في عملية إعمار غزة".

 

وتضم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، 3 مدن بعدد 117 عمارة و5550 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء طريق كورنيش البحر والعديد من المحال التجارية والمساجد والمراكز الثقافية والمرافق العامة في القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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