شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع عمدة مدينة "دنفر" الأمريكية تشغيل خط طيران جديد بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، مايكل هانكوك عمدة مدينة دنفر الأمريكية والوفد المرافق له بحضور لفيف من قيادات الطيران المدني، لبحث إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة دنفر بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية.

استهل الفريق محمد عباس اللقاء بالترحيب بالسيد مايكل هانكوك والوفد المرافق له، مؤكدا أن وزارة الطيران المدنى تسعى من خلال خطة طموحة إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطة الدولة المصرية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وقد تناول اللقاء بحث آليات تعزيز الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بصورة أكبر والعمل على دفع المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات.

من جانبه ثمَّن مايكل هانكوك لقاءه مع وزير الطيران المدنى مشيراً إلى أهمية تعزيز سبل التعاون ودراسة إمكانية تشغيل خط جوى مباشر بين القاهرة / دنفر، مؤكدا أنه سيسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية وتنشيط التجارة والاستثمار، موضحاً أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لتدعيم التعاون في مختلف مجالات النقل الجوى معربا عن أمنياته لقطاع الطيران المدنى المصرى بمزيد من التطور والازدهار.

وفي نهاية اللقاء أهدى الفريق محمد عباس درع وزارة الطيران للسيد مايكل هانكوك تقديراً لجهوده فى تعزيز العلاقات فى مجال النقل الجوى.