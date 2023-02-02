شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب مطبات صناعية بشارع الفسطاط أمام متحف الحضارات استجابة لسكان المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتنفيذ وتركيب مطبات صناعية مطابقة للمواصفات القياسية لتأمين عبور المواطنين ومنع حوادث السير، بشارع الفسطاط أمام متحف الحضارات المصرية بمصر القديمة، وذلك في ظل الحرص الدائم والمستمر لمتابعة كافة الأعمال بصورة مباشرة والاستجابة الفورية لشكاوى وطلبات المواطنين لرفع العبء عن كاهلهم وتوفير سبل الأمن والأمان حفاظا على سلامة الأفراد طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة .

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وبالتعاون مع مديرية الطرق بمحافظة القاهرة بإنشاء 2 مطب صناعى وفقاً للمواصفات القياسية لإنشاء المطبات، تنفيذاً لتوجيهات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بشأن الاهتمام بأعمال تطوير وتجميل الطرق، وتيسير الحركة المرورية للسيارات، والالتزام بالمعايير القياسية لأعمال الرصف وإنشاء المطبات الصناعية.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باستخدام خامات شديدة التحمل مع الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بالشوارع، ودهان المطبات بألوان مميزة للعين، لافتة إلى استمرار العمل في جميع شوارع الحي، لتسهيل الحركة المرورية، وحفاظاً على سلامة المواطنين للحد من سير السيارات بسرعة جنونية، مما قد يؤدى إلى وقوع الكثير من الحوادث خاصة لهذا الموقع الحيوي خوفًا على أرواح المواطنين والمترددين على هذا الطريق الرئيسى .