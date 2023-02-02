شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستضيف المؤتمر الدولى لصيانة الطائرات فى أفريقيا والشرق الأوسط الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الشركة القابضة مصر للطيران ممثلة فى شركة الصيانة والأعمال الفنية مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب في إفريقيا والشرق الأوسط فى نسخته الحادية والثلاثين خلال الفترة من 5-7 فبراير الجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع الطيران المدنى، وتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة النقل الجوي وتحت رعاية وزارة الطيران المدني.

ويحظى المؤتمر باهتمام كبير من شركات الطيران العالمية والإفريقية والجهات ذات الصلة كونه منصة تجمع تحت سقف واحد مقدمي العديد من خدمات صيانة وعمرة الطائرات والتدريب وتوفر فرصة لعقد اللقاءات الثنائية الفعالة بين المشاركين لبحث أوجه التعاون، كما تشهد جلسات المؤتمر حلقات نقاش متعددة الموضوعات يشارك بها أبرز خبراء الطيران في المنطقة وتهدف لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة.

ويضم المعرض كبار الشركات العاملة في مجال صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط إضافةً إلى مصنعي الطائرات ومحركاتها وأجزائها وموردي قطع الغيار وشركات تقنيات الطيران من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة تسويقية واعدة لمختلف أنشطة صيانة الطائرات وتوفير مختلف الخدمات الفنية وخدمات التدريب المتنوعة حيث من المتوقع أن تتجاوز أعداد المشاركين بالحدث 400 من خبراء الطيران والعاملين بالمجال.

جدير بالذكر أن مصر استضافت النسخة الأولى من الحدث في عام 1992 والعديد من النسخ الاخري خلال الاعوام السابقة كان آخرها في 2018، وتشير الإحصائيات إلى أن النسخ التي تستضيفها مصر هي الأعلى من حيث نسبة المشاركة والحضور في دورات المؤتمر.