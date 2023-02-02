شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن انطلاق تخفيضات الأوكازيون الشتوى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية ان موسم التصفية ‏للأوكازيون الشتوى لعام 2023 سوف يبدأ اعتبارا من، الإثنين المقبل وأن فترة الأوكازيون سوف ‏تستمر لمدة شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وطالب ‏الدكتور علي المصيلحى وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية أصحاب المحال الذين يريدون المشاركة في ‏التصفية الموسمية ‏الأولى "الأوكازيون الشتوى" سرعة التوجه إلى ‏مديريات التموين الواقعة في دوائرهم للحصول على التصاريح ‏اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل ‏إجراءات الحصول على تلك التصاريح.

وأكد الوزير على اهمية التزام الجهات المشاركة فى ‏الأوكازيون بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنة ببيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع ‏خلال الشهر السابق للتصفية، لافتا إلى أن الهدف من ‏الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بسبب التخفيضات التي توجد ‏على السلع وأن ‏الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة ‏التجارية التي تهم الاسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية ‏وأدوات منزلية ايضاً.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.