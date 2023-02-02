شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة نظافة القاهرة تزرع 2500 شجرة مثمرة فى جامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، زيارة ميدانية بجامعة حلوان فى إطار تعاون الهيئة وجامعة حلوان بزراعة 20 ألف شجرة مثمرة وخشب بكل أرجاء الجامعة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وكذلك مشاركة الهيئة بشكل قوى وفعال فى الحفاظ على البيئة ونشر اللون الأخضر.

ويأتى ذلك فى إطار تكليف الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باستلام 500 ألف شجرة ضمن المبادرة وزراعتها بكل أرجاء القاهرة بجميع المحاور والشوارع والطرق والجزر الوسطى وأمام المدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية بكل أنواعها والتى تساعد على نشر الوعى البيئى بين المواطنين، خاصة بين طلاب المدارس بالمراحل التعليمية من مختلف الأعمار حتى الجامعات المختلفة وحثهم على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

وتمت زراعة 2500 شجرة جوافة وزيتون وليمون كمرحلة أولى لزراعة 20 ألف شجرة بالجامعة بأيدي طلاب الجامعة بمختلف كلياتها في خطوه جاده للمشاركة والحفاظ على تلك الأشجار بمعرفة الطلبة وحث الجميع في الحفاظ على اللون الأخضر والمشاركة الفعالة في المبادرة.

وشارك الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الرياضية وابتسام حماد مستشار قطاع البيئة والسيد المهندس حسن عبد المنعم مدير إدارة الحدائق والتشجير بالإدارة الهندسية ومجموعة من العاملين المعاونين بالإدارة وطلبة الجوالة بجامعة حلوان بقيادة طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة وطارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة والمهندس محمود صديق مدير عام المنطقة الجنوبية للتجميل.



زراعة شجر مثمر