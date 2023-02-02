شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ المنوفية يبحثان تخصيص أراض للمشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمكتبه بمقر الوزارة ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وبحثا معا تسهيل إجراءات تخصيص أراضي المشروعات العامة والتنموية وحياة كريمة والتوسع في انشاء منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

أكد بيان للوزارة أن اللقاء يأتى في إطار مناقشة عدد من الملفات الهامة والمشتركة بين المحافظة والوزارة وإنهاء الموقف الخاص بإقامة المشروعات التنموية والخدمية ذات النفع العام .

أكد القصير حرصه على التعاون المثمر والتنسيق الدائم من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمختلف القطاعات الحيوية والتى تمس حياة المواطن بشكل مباشر لتقديم خدمات مميزة لأهالينا وكذا مناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بملف تقنين الأراضى .

أكد محافظ المنوفية أن هناك تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظة وتعاون في جميع المجالات التى تخدم أبناء المنوفية لدفع عجلة التنمية بربوع المحافظة ، وكذا التنسيق بشأن التوسع في المنافذ المتنقلة ضمن مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا " والتي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والتوسع في المشروعات الانتاجية والحيوانية والاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة .

و ناقشا "القصير وأبوليمون"موقف زراعة محصول القمح للعام الحالى 2022/2023 ، وخطة التوسع لزيادة الإنتاج لدعم المزارعين ، فضلاً عن الإستعداد التام لموسم الحصاد والتوريد، وأكد وزير الزراعة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي محصول القمح اهتماما كبيرا بإعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى .

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس بتشجيع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتوصيات والإجراءات اللازمة أمام المزارعين .

أوضح محافظ المنوفية أن إجمالى المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا العام بلغ 146 ألف و 270 فدان بزيادة قدرها 41 ألف و 254 فدان عن العام الماضى ، وجار متابعة زراعة المساحات المستهدفة .