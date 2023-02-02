شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 111 جرارا جديدا بالسكة الحديد.. تعرف على مشروعات السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أن الهدف من تطوير الوحدات المتحركة بالسكة الحديد رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب بحلول عام 2024، لتصل إلى 2 مليون راكب فى عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من نحو 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طن عام 2030.

وأوضحت الوزارة أنه تم توريد 111 جرار جديدGE من إجمالى 260 جرارا مخطط توريدها، وإعادة تأهيل 60 جرارا من إجمالى 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، وتم وصول 4 قطارات من إجمالى عقد توريد 7 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، وتم تشغيل القطار الأول يوم 24/ 12/ 2022 وجارى حالياً التشغيل التجريبى للقطار الثانى بدون ركاب على خط القاهرة – أسوان تمهيداً للتشغيل بالركاب.

وتم توريد 725 عربة من إجمالى عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1265 عربة عادية "تحيا مصر" من إجمالى 1386 عربة وجارى العمل في تطوير العربات المتبقية بـ 121 عربة وتم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالى 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جارى تصنيعهم وجارى تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة .

كما تنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار فى تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلى باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.