شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء شمال الدلتا يتفقد قطاع دمياط للتأكد من انتظام العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، فى زيارة مفاجئة لقطاع دمياط عدد من الإدارات و مراكز خدمه العملاء بالقطاع للتأكد من انتظام العمل و تقديم خدمة على مستوى للمواطن و ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتابع رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء كافة الإدارات والمخزن الرئيسي والخزينة ومركز شحن العدادات مسبوقة الدفع ومركز خدمه العملاء بهندسات شمال و جنوب دمياط ، بالإضافة إلى الاطلاع علي الشاشه التي تم تجهيزها والخاصه بخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه والمنطقة الذكية

( Smart area ) المجهزه لاستقبال المشتركين وتقديم الخدمات بهندسه جنوب دمياط.

و شدد عسل على المسئولين بقطاع دمياط على ضرورة حسن معامله الجمهور وسرعة تقديم الخدمة بسهولة ويسر، كما تفقد رئيس الشركة لوحه توزيع الجمرك ( حي رابع ) التابعه لهندسه شمال دمياط وكذا لوحه توزيع المعلمين التابعه لهندسه جنوب دمياط.

و وجه رئيس الشركة د ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات بهدف رفع نسب الأداء و تحقيق مستهدفات الشركة وعلى رأسها خفض نسبة الفقد في الطاقة و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي و المخالفين للحفاظ على حق الدولة و المواطن معا.