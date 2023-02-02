شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 67 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 67799 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 9345 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 219 مخالفة السير بدون تراخيص، و 16 مخالفات عن الدراجات النارية، و 23 مخالفة موقف عشوائى، و 52 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.