شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى الفيوم.. 323 مليون جنيه حجم تمويلات مشروعات باب رزق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ليست مجرد مشروعات للارتقاء بالبنية التحتية فقط لكنها تعمل أيضا من أجل التنمية المجتمعية وكانت محافظة الفيوم من أوائل المحافظات التى أطلق فيها البنك الزراعى برنامجه التمويلى "باب رزق" لتمكين المرأة الريفية والشباب بقرى "حياة كريمة" وتمويل المشروعات متناهية الصغر لسكان الريف بهدف حثهم على عمل مشروعات ووحدات إنتاجية لتعزيز دور المرأة الريفية فى خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية.

وحقق البرنامج نجاحا كبيرا حيث بلغ حجم التمويل حتى الآن نحو 323 مليون جنيه استفاد منه نحو 33 ألف عميل فى كافة المحافظات وتمثل المرأة الريفية أكثر من 58% من المستفيدين من هذا التمويل وضاعف البنك جهوده خلال الفترة الماضية انطلاقا من مسئوليته المجتمعية ودوره الوطنى لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى قرى "حياة كريمة" من خلال المساهمة فى تيسير زواج الشباب من أجل التخفيف عن كاهلهم لمواجهة ارتفاع تكاليف نفقات الزواج.

يأتى ذلك بالإضافة للمساهمة فى سداد ديون الغارمين والغارمات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرته "سجون بلا غارمات" بهدف لم شمل الأسرة وتحقيق السلام والأمن الاجتماعى.