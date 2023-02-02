شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: غلق كلى لكوبرى فيصل 3 أيام وإجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلى لمنزل كوبرى الملك فيصل المؤدى إلى شارع السودان لمدة 3 أيام لرفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأوضح المصدر، أنه فى اطار تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديدًا أعلى كوبرى الملك فيصل فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع (السودان) ووقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) موضحا أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى للمنزل المؤدى إلى شارع السودان وذلك لمدة 3 أيام بدءا من يوم الجمعة الموافق وحتى الســاعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال ستكون ليلا فقط من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة للأعمال لإجراء التحويلات المرورية التالية:-

أولا.. القادم من ميدان الجيزة..

- حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بأستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولًا حتى شارع سيد أبو الخير

- السير يمينًا بشارع سيد ابو الخير وصولًا حتى شارع الملك فيصل.

ثانيًا: القادم من شارع السودان:-

حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يمينًا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولًا لشارع الأهرام

السير يمينًا بشارع الأهرام وصولًا حتى شارع سيد أبو الخير.

السير يمينًا بشارع سيد ابو الخير وصولًا حتى شارع الملك فيصل.

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الارشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات - الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.