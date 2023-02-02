شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التعليم يعلن انضمام 30 ألف معلم للمدارس بالفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الموجهين والإدارات مهم جدا فى حضور الطلاب للمدارس، موضحا أنه سيتم عقد لقاء مع مديرى المديريات الأسبوع المقبل لبحث الانضباط بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل، مضيفا أنه سيتم تنظيم مسابقة لافضل مدرسة وإدارة تعليمية متميزة لتشجيع الانضباط داخل المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، خلال لقاء صحفى، أن التميز فى الإدارات من خلال البنية التحتية والكفاءة المرتفعة لتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى تفعيل حلول مبتكرة لسد العجز، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتسلم اليوم نتيجة 30 ألف ويتلقوا التدريبات فى الجامعات المختلفة، ويتسلموا العمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني على أن يتم عمل العقود مع المعلمين من خلال المديريات لانه المعلم تقدم على مستوى المديرية.

وأشار الوزير إلى أن الدكتور صالح الشيخ سيعلن عن 30 ألف معلم الأخرى اليوم.. وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر.

وزير التعليم يعلن تعديل مواصفة امتحان الثانوية العامة لذوى الاحتياجات

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تعديل الورقة الامتحانية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالثانوية العامة موضحا أن الإعاقة الذهنية 100% موضوعى، وباقى الاعاقات 85% موضوعى أو اختيار من متعدد و15%ومقالى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تشكيل فريق بمركز المناهج لتطوير مناهج الطلاب المكفوفين لأن تكون المناهج مطابقة للخطة الدراسية الزمنية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم أنه وقع قرارا وزارياً بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيساً لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبا ومحسن عبد العزيز مسئول التطوير التكنولوجي بالامتحانات.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الخميس، محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 164639) طالبا وطالبة، حضر منهم( (162736)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136591) بنسبة (83.93%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (26145) بنسبة 16.07%.

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (158360) طالبا وطالبة، حضر منهم (155486)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136587) بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50 % (18899 ) بنسبة ( 12.15%).

ارتفاع سعر البيض 18% فى المكسيك بسبب الأزمة الأمريكية وانفلونزا الطيور

شهدت أسعار البيض ارتفاعا جديدا في المكسيك بنسبة 18% ، خلال 10 أيام فقط، وذلك بسبب الأزمة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع كبير في أسعار البيض، بالإضافة إلى تفشى فيروس انفلونزا الطيور، حسبما قالت صحيفة "الصول دى بويبلا" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر البيض ارتفع بنحو 7 بيزو في ولاية بويبلا المكسيكية، أي ما يقرب من 18%، ووفقا للتجار فإن هذا الارتفاع يعود إلى تفشى مرض انفلونزا الطيور ، والازمة الامريكية ، ولذلك فإنه من المتوقع أن استمرار الارتفاع إلا أن الحقيقة هي أن الناس يواصلون شرائها.

والارتفاع الكبير فى أسعار البيض، دفعت الأمريكيين إلى جلبه من الخارج، وخاصة من المكسيك، حيث أن أسعاره أقل بكثير من الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار البيض فى الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا فى الأشهر الماضية، متجاوزا نسبة الـ60%، جراء موجات التضخم العاتية، ناهيك عن تفشى أنفلونزا الطيور، مما ساهم ف انخفاض المعروض من السلعة الغذائية ، مقابل زيادة الطلب.

وقالت الوكالة إن مزيجا من تفشى انفلوانزا الطيور وارتفاع أسعار علف الدواجن والوقود وتكاليف العمال، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار البيض فى الولايات المتحدة لأكثر من الضعف على مدار العام الماضى، مما أدى إلى حدوث كثير من الصدمات فى ممرات متاجر البقالة.

تعليم الجيزة: 35 جنيها رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة الشهادة الإعدادية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رسوم التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023، موضحة أنه يتم تحصيل رسوم اطلاع 35 جنيها من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.

وأكدت المديرية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فتح باب التظلمات فى الشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم الأحد القادم، ولمدة 15 يوما، مشيرة أن تقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس.

وأشارت أن نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023 ستكون متاحة فى المدارس لجميع الطلاب ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 2 فبراير.

ونوهت المديرية، أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومى من خلال الدخول على الرابط التالى:

http://gizaresult.com/