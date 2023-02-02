شكرا لقرائتكم خبر عن رواتب تصل لـ6000 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن 2975 وظيفة خالية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، تلقى طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي الهمم.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات حول الوظائف الخالية

س- أين تتوافر الوظائف الخالية الجديدة؟

تتوفر الوظائف الخالية 13 محافظة، هي:

-القاهرة

-الجيزة

-بورسعيد

-أسيوط

-الإسكندرية

-الغربية

-المنوفية

-القليوبية

-الشرقية

-الإسماعيلية

-سوهاج

-الدقهلية

-الوادي الجديد

س- ما تخصصات العمل بالوظائف الخالية المعلن عنها؟

تتوفر الوظئايف الخالية في التخصصات الآتية:

-مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء

-محاسبين

-مندوبين مبيعات

-شؤون عاملين

-مشرفين جودة

-فني سلامة وصحة مهنية

-عمال إنتاج

-صيدلى

-كيميائى

-أفراد أمن بمواقع مميزة

-كول سنتر

-منسقين ميدانيين

-مدرسين

-ممرضين

-كافة التخصصات الفندقية

-مهن التفصيل والخياطة

-فنيين

-سائقين

-عمال نظافة

-تخصصات أخرى

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم، وهي:

-أخصائي تمويل

-مشرفين

-موظفين استقبال

-إداريين

-سائقين

-عمال

-دليفري

س- ما المزايا التي تتيحها الوظائف الخالية الجديدة؟

-تتيح الوظائف المطلوبة رواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ6000 جنيه شهريا.

-تتيح تأمين صحي واجتماعي.

س- كيف يمكن التقديم على الوظائف المعلن عنها بالمحافظات؟

أوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

س- ما موعد التقديم على الوظائف الخالية؟

أوضحت "القوى العاملة"، أن التقديم متاح على الوظائف المطلوبة خلال شهر فبراير 2023 الجاري.