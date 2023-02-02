شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يحضر "قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا" بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة السنغالية "داكار" في الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستضيفُها السنغال يومي 2 و 3 فبراير.

وتأتي أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سُبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء.