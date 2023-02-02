شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن تعديل مواصفة امتحان الثانوية العامة لذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تعديل الورقة الامتحانية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالثانوية العامة موضحا أن الإعاقة الذهنية 100% موضوعى، وباقى الاعاقات 85% موضوعى أو اختيار من متعدد و15%ومقالى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تشكيل فريق بمركز المناهج لتطوير مناهج الطلاب المكفوفين لأن تكون المناهج مطابقة للخطة الدراسية الزمنية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم أنه وقع قرارا وزارياً بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيساً لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبا ومحسن عبد العزيز مسئول التطوير التكنولوجي بالامتحانات

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه الامتحان سيكون مناسب للوقت والأسئلة ستكون صياغتها واضحة بشكل صحيح، وجدول الامتحان سيكون خلال شهر، مشيرا إلى أنه تم منع التحويلات للصف الثالث الثانوي العام إلى لجان بعينها الا من خلال لجنة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشددا على أنه سيتم ضبط لجان الامتحانات بشكل كبير واى تجاوزات حدثت فى النقل أو التحويلات لطلاب الثانوية العامة سيتم محاسبة اى شخص تجاوز.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكتروني بنسبة 100%، مضيفا أن ولى الأمر ما يهمه حصول ابنه على حقه وبعد ظهور النتيجة له الحق فى التظلم.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية احتياجات الطلاب الخاصة بالمعلمين حتى ولو من خارج منظومة التربية والتعليم بعد منحه دورة ومعرفة تاريخه ومؤهلاته العلمية، موضحا أن 80% من حصيلة المجموعة للمعلم وسيحصل عليها مباشرة، مضيفا أن هناك حوكمة لمجموعات الدعم المدرسية ماليا وفنيا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم صدور قرارا بشأن تنظيم مجموعات الدعم للطلاب، مؤكدا أن صفوف الشهادات العامة الحد الأدنى 20 جنيها والأقصى 80 جنيها للمجموعة المدرسية الرسمية العربى وهذه المبلغ ينزل من منطقة لأخرى حسب الظروف المادية ويتم تحديد المبالغ للمجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية والمديريات، وبالنسبة لمدارس اللغات 30 جنيها حد أدنى و100 جنيها حد أقصى.

وأكد الوزير إن الحصة لن تقل عن ساعة و30 دقيقة.

وأكد الوزير أنه بالنسبة لصفوف النقل الحد الأدنى 20 جنيها وحد أقصى 50 جنيها ومن 30 حتى 60 جنيها للغات، على أن تخفض نسبة 50% من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلى بعد تقديم المستندات.