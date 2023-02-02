شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تدريب رؤساء لجان السير بامتحانات الثانوية العامة للتصدى لمحاولات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر لدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزارياً رقم 23 بتاريخ 29 يناير برئاسته لامتحانات الثانوية العامة 2023، وخالد عبد الحكم نائباً، ورمضان محمد رمضان مشرفا على أعمال تقدير الدرجات، مشددا على أن الامتحانات ستكون وتتم بكل شفافية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بشكل مبكر وسيتم تدريب رؤساء اللجان، بشكل مبكر للتصدى للغش وعدم حدوث أى مشاكل فى لجان السير بالامتحانات، مضيفا أن الامتحانات ستخرج بشكل جيد وكل طالب سيحصل على حقه.

وكان أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم أنه وقع قرارا وزاريًا بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبا ومحسن عبد العزيز مسئول التطوير التكنولوجى بالامتحانات.