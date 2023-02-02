شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تدريب رؤساء لجان السير بامتحانات الثانوية العامة للتصدى لمحاولات الغش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر لدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزارياً رقم 23 بتاريخ 29 يناير برئاسته لامتحانات الثانوية العامة 2023، وخالد عبد الحكم نائباً، ورمضان محمد رمضان مشرفا على أعمال تقدير الدرجات، مشددا على أن الامتحانات ستكون وتتم بكل شفافية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بشكل مبكر وسيتم تدريب رؤساء اللجان، بشكل مبكر للتصدى للغش وعدم حدوث أى مشاكل فى لجان السير بالامتحانات، مضيفا أن الامتحانات ستخرج بشكل جيد وكل طالب سيحصل على حقه.
وكان أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم أنه وقع قرارا وزاريًا بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبا ومحسن عبد العزيز مسئول التطوير التكنولوجى بالامتحانات.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه الامتحان سيكون مناسب للوقت والأسئلة ستكون صياغتها واضحة بشكل صحيح، وجدول الامتحان سيكون خلال شهر، مشيرا إلى أنه تم منع التحويلات للصف الثالث الثانوى العام إلى لجان بعينها الا من خلال لجنة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشددا على أنه سيتم ضبط لجان الامتحانات بشكل كبير واى تجاوزات حدثت فى النقل أو التحويلات لطلاب الثانوية العامة سيتم محاسبة أى شخص تجاوز.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكترونى بنسبة 100%، مضيفا أن ولى الأمر ما يهمه حصول ابنه على حقه وبعد ظهور النتيجة له الحق فى التظلم.
قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم عقد برنامج وحقيبة تدريبية لتفعيل واستمرار دمج المفاهيم البيئية فى المدارس، لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، مشددا على أنه سيتم رفع كفاءة العامل البشرى فى المدارس والإدارات التعليمية.
وأضاف وزير التعليم أنه سيتم إطلاق مسابقة الإدارة المتميزة، والمدرسة مع بداية الفصل الدراسى الثاني، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تفعيل اليوم الرياضى بواقع 75% مشيرا إلى أنه يتم ترحيل امتحان شهر فبراير المقبل لصفوف النقل ليناسب توقيت بدء الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل.