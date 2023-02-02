عميد الدراسات الإفريقية بالقاهرة: إعلان النتائج وفتح التقدم بالتماسات أسبوعين

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عطية طنطاوى عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن الكلية انهت كافة أعمال الكنترولات من تصحيح ورصد لنتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعلان النتيجة وإتاحتها لطلاب الكلية.

وأضاف الدكتور عطية طنطاوى فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن بمجرد إعلان النتيجة تم إتاحة باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول أمام الطلاب لمدة أسبوعين، موضحا أن فى حالة تقدم أى طالب بالتماس يتم إعادة النظر فى نماذج الإجابة ورصد الدرجات مجددا

وكانت أعلنت جامعة القاهرة نتائج 7 كليات، حيث أعلنت كلية الطب البيطرى ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب المستوى الأول والثانى، وذلك بنسبة نجاح تتراوح بين 97% إلى 99%، كما أعلنت كلية العلوم النتائج منذ وقت مبكر وكانت من أوائل الكليات التى أعلنت النتيجة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفورى والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.

وفى وقت سابق تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كليات الزراعة، والهندسة، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعى، كما تعلن فى الأيام القليلة القادمة نتائج باقى الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة اختتمت الأسبوع الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2023، وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازى مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.